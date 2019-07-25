Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в аэропорту Симферополя. Об этом в четверг, 25 июля, сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник в органах управления воздушным движением.

По информации издания, командир воздушного судна заявил о неуборке шасси. На борту авиалайнера, по предварительным данным, находится 140 пассажиров.

flightradar24.com

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиалайнер МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение во время тренировочных полетов. Инцидент произошел вечером в среду, 24 июля, около 22.00 по местному времени. Предварительно, самолет упал в Каспийское море.