Диана Шурыгина и Стас Барецкий снялись у порнорежиссера

, 15:58 211

«Горячие» съемки состоялись в Санкт-Петербурге.

Фото : Instagram @shurygina_vlog

Скандально известная героиня ток-шоу Дина Шурыгина и мастер эпатажа Стас Барецкий снялись в эротическом видеоклипе у российского порнорежиссера Боба Джека. Он известен как бывший продюсер музыкального проекта «Катя Самбука». Съемки прошли в Санкт-Петербурге, сообщает KP.RU.

«Боб Джек всегда снимает весело, море девушек красивых вокруг. Разные конфетки везде висели. Все красочно ярко, я зажигал, отрывался по полной», — поделился впечатлениями Стас Барецкий.

Музыкант рассказал, что клип снимали для «какого-то приятного молодого человека». Стас отметил, что по его наблюдениям, он якобы новый ухажер Дианы Шурыгиной.

Барецкий поделился, что он и звезда вечерних ток-шоу снялись обнаженными. По словам шоумена, клип получился горячим. Однако, о чем конкретно будет видео, мастер эпатажа не рассказал.

«Неужели одумалась?»: Бузова сообщила о последнем сольном концерте

Когда выйдет клип, тоже пока не известно. Однако Боб Джек очень быстро снимает и монтирует, поэтому долго ждать наверняка не придется, считает Стас.

В октябре 2017 года Диана Шурыгина вышла замуж за 29-летнего оператора одного из центральных телеканалов Андрея Шлягина. Барецкий заявил, что супруга скандальной героини ток-шоу на съемках не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Диана Шурыгина укатила на Бали с другим.

Читайте также

+23° Днём +21°
Ночью +12°
63.16
0.04 70.29
-0.03
Гороскоп на 25 июля: Близнецы, время для шалостей!

Последние новости

16:37
Британцы поглумились над уходом Терезы Мэй пародийным видео
16:29
Взрыв газового баллона обрушил стену трехэтажного дома в поселке Рахья Ленобласти
16:26
Видео: Звезда «Холостяка» Клюкина нежится под солнечными лучами на яхте
16:13
Путин пригласил пять семей из Иркутской области на парад в честь Дня ВМФ в Петербурге
16:05
Микроавтобус врезался в иномарку в Петербурге, есть погибшие — фото с места
16:00
Муж достал японку разбросанными по всему дому носками. Однако домашняя уборка изменилась к лучшему, когда она завела Instagram

Сейчас читают

Полуголая Каменских поведала поклонникам об эффективном тайм-менеджменте — фото
«Это заводит!» Звезда «Дома-2» призналась в жажде к унижениям во время секса
Эвелина Бледанс страдает от неизвестности в пятизвездочном отеле в Ялте — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги