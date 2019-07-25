Диана Шурыгина и Стас Барецкий снялись у порнорежиссера

Скандально известная героиня ток-шоу Дина Шурыгина и мастер эпатажа Стас Барецкий снялись в эротическом видеоклипе у российского порнорежиссера Боба Джека. Он известен как бывший продюсер музыкального проекта «Катя Самбука». Съемки прошли в Санкт-Петербурге, сообщает KP.RU.

«Боб Джек всегда снимает весело, море девушек красивых вокруг. Разные конфетки везде висели. Все красочно ярко, я зажигал, отрывался по полной», — поделился впечатлениями Стас Барецкий.

Музыкант рассказал, что клип снимали для «какого-то приятного молодого человека». Стас отметил, что по его наблюдениям, он якобы новый ухажер Дианы Шурыгиной.

Барецкий поделился, что он и звезда вечерних ток-шоу снялись обнаженными. По словам шоумена, клип получился горячим. Однако, о чем конкретно будет видео, мастер эпатажа не рассказал.

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Когда выйдет клип, тоже пока не известно. Однако Боб Джек очень быстро снимает и монтирует, поэтому долго ждать наверняка не придется, считает Стас.

В октябре 2017 года Диана Шурыгина вышла замуж за 29-летнего оператора одного из центральных телеканалов Андрея Шлягина. Барецкий заявил, что супруга скандальной героини ток-шоу на съемках не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Диана Шурыгина укатила на Бали с другим.