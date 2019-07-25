«Неужели одумалась?»: Бузова сообщила о последнем сольном концерте

, 12:48 Видео 210

Певица рассказала, что выйдет на сцену с программой «Под звуки поцелуев».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 527

Известная российская поп-исполнительница Ольга Бузова на своей странице в Instagram сообщила, что планирует дать свой последний сольный концерт в ноябре. Звезда хочет выступить в Москве с программой «Под звуки поцелуев»» — с нее началась карьера Бузовой как певицы. Артистка отметила, что хиты, исполненные на ее первом выступлении, сразу полюбились многим зрителям, поэтому теледива хочет их повторить.

Новый уровень! Волочкова защитила футбольные ворота шпагатом — видео

«14 ноября я дам свой последний концерт и выйду на сцену с программой, с которой три года назад все началось — „Под звуки поцелуев“. Его я решила устроить там, где все начиналось, там, где мы впервые встретились с вами и пели все вместе хором при полном аншлаге», — написала светская львица на своей странице в соцсети.

Сообщение теледивы вызвало противоречивую реакцию подписчиков. Одни подчеркнули, что Бузова наконец-то приняла правильное решение, и ей лучше попробовать себя в другой области.

Читайте также

«Кровь из ушей»: Ольга Бузова разочаровала фанатов выступлением в Бишкеке — видео

«Бог есть!»

«Неужели поняла, что хватит певицу из себя корчить?»

«Господи, неужели одумалась и решила больше не смешить народ!» — обрадовались пользователи.

Другая часть поклонников не могла сдержать разочарования.

«Как это? В смысле последний концерт?»

«Скажите, что это шутка», — надеялись фанаты.

А третьи и вовсе сочли, что это очередной пиар-ход, и певица имела в виду не завершение своей карьеры, а последнее выступление с названной программой.

«Надеюсь не как у Пугачевой? Каждый год последний концерт»;

«В этом году последний? У нее только ракета полетела. Как может быть последним? Она же не Алла Борисовна».

«Больше этой программы не будет! Правильно понимаю? Бузова будет меняться или дорожать?» — интересовали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Бузова начала карьеру певицы.

Тема:
Ольга Бузова 527
25 июл
Ирина Шейк и Монеточка попали в список Forbes самых успешных российских звезд
24 июл
Фото: Бузова поздравила тезок с именинами и провела православный ликбез
23 июл
VK Fest 2019 посетили 95 тысяч человек и посмотрели шесть миллионов пользователей
23 июл
В стиле 90-х: Бузова запела новую песню и пустилась в пляс — видео
22 июл
Директор Началовой выложила в сеть старое фото со свадьбы Бузовой с Тарасовым
21 июл
Сестра Бузовой ответила хейтерам стихом собственного сочинения
21 июл
«Поженимся!» Ольга Бузова нежно погладила Батрутдинова прямо на сцене — видео
21 июл
«Кровь из ушей»: Ольга Бузова разочаровала фанатов выступлением в Бишкеке — видео
20 июл
Бузова в недоумении от подарка бишкекских зрителей — видео
20 июл
«Проклятье семейства Бузовых»: Сестра певицы записала первую песню

Читайте также

+22° Днём +21°
Ночью +12°
63.12
-0.01 70.32
-0.32
Гороскоп на 25 июля: Близнецы, время для шалостей!

Последние новости

13:29
Скончался президент Туниса Беджи Каид Ас-Себси
13:25
Ученые выяснили как широкая талия у женщин влияет на их здоровье
13:19
«Я буду с тобою вечно»: Топ-модель Эшли Грэм отдохнула на яхте — видео
12:59
В Минтруде предложили сделать программу материнского капитала бессрочной — видео
12:57
Российская бегунья разбилась насмерть в результате крушения вертолета в Италии
12:48
«Неужели одумалась?»: Бузова сообщила о последнем сольном концерте

Сейчас читают

Полуголая Каменских поведала поклонникам об эффективном тайм-менеджменте — фото
«Невесомые»: Мария Горбань опубликовала фото с мужем из бассейна
Новый уровень! Волочкова защитила футбольные ворота шпагатом — видео

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги