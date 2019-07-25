«Неужели одумалась?»: Бузова сообщила о последнем сольном концерте

Известная российская поп-исполнительница Ольга Бузова на своей странице в Instagram сообщила, что планирует дать свой последний сольный концерт в ноябре. Звезда хочет выступить в Москве с программой «Под звуки поцелуев»» — с нее началась карьера Бузовой как певицы. Артистка отметила, что хиты, исполненные на ее первом выступлении, сразу полюбились многим зрителям, поэтому теледива хочет их повторить.

Новый уровень! Волочкова защитила футбольные ворота шпагатом — видео

« 14 ноября я дам свой последний концерт и выйду на сцену с программой, с которой три года назад все началось — „Под звуки поцелуев“. Его я решила устроить там, где все начиналось, там, где мы впервые встретились с вами и пели все вместе хором при полном аншлаге », — написала светская львица на своей странице в соцсети.

Сообщение теледивы вызвало противоречивую реакцию подписчиков. Одни подчеркнули, что Бузова наконец-то приняла правильное решение, и ей лучше попробовать себя в другой области.

«Бог есть!»

«Неужели поняла, что хватит певицу из себя корчить?»

«Господи, неужели одумалась и решила больше не смешить народ!» — обрадовались пользователи.

Другая часть поклонников не могла сдержать разочарования.

«Как это? В смысле последний концерт?»

«Скажите, что это шутка», — надеялись фанаты.

А третьи и вовсе сочли, что это очередной пиар-ход, и певица имела в виду не завершение своей карьеры, а последнее выступление с названной программой.

«Надеюсь не как у Пугачевой? Каждый год последний концерт»;

«В этом году последний? У нее только ракета полетела. Как может быть последним? Она же не Алла Борисовна».

«Больше этой программы не будет! Правильно понимаю? Бузова будет меняться или дорожать?» — интересовали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Бузова начала карьеру певицы.