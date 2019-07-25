Установлено местонахождение предполагаемого заказчика взрыва в метро Петербурга

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Сирожиддин Мухтаров в настоящий момент находится в Сирии и осуществляет пропаганду терроризма через интернет.

Фото : www.globallookpress.com

Прокурор Надежда Тихонова в ходе заседания по делу о теракте в петербургском метрополитене в четверг, 25 июля, сообщила, что предполагаемый заказчик преступления Сирожиддин Мухтаров, известный как Абу Салах, в настоящий момент находится в Сирии.

«Возможный заказчик преступления Сирожиддин Мухтаров, известный как Абу Салах, в настоящее время находится на территории Сирии в городе Идлиб. Он курировал учебный центр подготовки боевиков в городе Алеппо, ведет пропаганду террористической деятельности в сети Интернет, в том числе через социальные сети», — цитирует Надежду Тихонову ТАСС.

Взрыв в метро Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. По данным следователей, террорист-смертник Акбаржон Джалилов пронес в подземку два взрывных устройства. Одну бомбу он оставил на платформе станции «Площадь Восстания», устройство было своевременно обнаружено, его удалось обезвредить. Вторую бомбу злоумышленник подорвал в вагоне электропоезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

Жертвами теракта стали 15 человек, 67 получили ранения. Обвиняемыми по уголовному делу проходят 11 человек, все они находятся под стражей.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — Беглов почтил память жертв теракта в метро Петербурга.

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