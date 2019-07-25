Дане Борисовой запретили посещать Украину за обман на границе

В середине июля Дана Борисова побывала в Киеве на съемках новой телепередачи. Ведущая публиковала в Instagram фотографии и видео, посещая знаковые места столицы Украины. Ко всему прочему, звезда запечатлела на память всем известный Майдан. Знаменитость не раз отмечала в публикациях, что рада находиться в старинном городе. Однако украинская сторона взаимностью Дане Борисовой не ответила.

В Службе безопасности Украины рассказали о периоде времени, в течение которого знаменитости нельзя будет появляться в Незалежной.

«На сегодня лицу запрещен въезд на Украину сроком на три года» , — заявили в пресс-службе ведомства. Об этом сообщает «Детектор Медиа».

Сама Дана Борисова, оказывается, была готова к такому повороту событий. Ведущая призналась, что ожидала такого исхода, потому что добровольно солгала украинским пограничникам. На таможне звезда утверждала — она никогда не бывала в Крыму.

«Для меня это абсолютно прогнозируемый вариант. Я во время своей четырехдневной поездки ввела пограничников в заблуждение. Сказала, что не была. А сама была неоднократно. Более того, скоро поеду в круиз по Крыму. Но у меня не было других вариантов. Мне там очень понравилось, я приехала туда сниматься в новом шоу. Люблю этот город и с удовольствием там побывала. Но теперь въезд закрыт…» — с грустью рассказала Дана Борисова.

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В комментариях к публикациям телеведущей из Киева устроили целое противостояние — одни утверждали, что знаменитость может путешествовать, где угодно, другие пытались затравить звезду и прогнать из страны.

«Ползи в свою норку и не выглядывай. Ах, да, и тонну грима следующий раз на плечи ложи, а то как жаба», — написал фолловер (сохранены орфография и пунктуация автора — Прим.ред.).

Этот комментарий не был самым злобным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дана Борисова отреагировала на угрозы украинских радикалов.