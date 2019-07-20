Телеведущая Дана Борисова отреагировала на угрозы украинских радикалов

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Звезда шоу-бизнеса приезжала в Киев на съемки телепроекта.

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Фото, видео : Instagram @danaborisova_official

Российская телеведущая Дана Борисова несколько дней назад приезжала на Украину, чтобы принять участие в съемках телепередачи. После она опубликовала в своем Instagram снимок, который был сделан на Майдане. Многие радикально настроенные граждане Незалежной раскритиковали в сети сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), а также работников Госпогранслужбы за то, что они разрешили Дане Борисовой въехать на территорию страны.

Instagram @danaborisova_official

В беседе с RT Дана Борисова заявила, что ожидала подобной реакции со стороны местных радикалов. Однако, по ее словам, к Киеву она относится хорошо и она часто участвует в украинских телепроектах.

«В этот раз я поехала на съемки российского шоу. Никакой враждебности я там не встретила»— отметила знаменитость.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что к блефаропластике Даны Борисовой отнеслись скептически.

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