Телеведущая Дана Борисова отреагировала на угрозы украинских радикалов

Российская телеведущая Дана Борисова несколько дней назад приезжала на Украину, чтобы принять участие в съемках телепередачи. После она опубликовала в своем Instagram снимок, который был сделан на Майдане. Многие радикально настроенные граждане Незалежной раскритиковали в сети сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), а также работников Госпогранслужбы за то, что они разрешили Дане Борисовой въехать на территорию страны.

В беседе с RT Дана Борисова заявила, что ожидала подобной реакции со стороны местных радикалов. Однако, по ее словам, к Киеву она относится хорошо и она часто участвует в украинских телепроектах.

«В этот раз я поехала на съемки российского шоу. Никакой враждебности я там не встретила», — отметила знаменитость.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что к блефаропластике Даны Борисовой отнеслись скептически.