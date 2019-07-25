«Я пошалила?» Чехова беспокоится о своем благоразумии в снах Кудрявцевой

, 17:07 Видео 276

Подруги устроили личную переписку на виду у всех пользователей Instagram.

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Фото, видео : Instagram @leratv, © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Телеведущие Анфиса Чехова и Лера Кудрявцева устроили личную переписку на виду у всех пользователей Instagram. Подруги обсудили, в каких образах они приходят к друг другу во снах, чем очень заинтересовали юзеров.

Как призналась Кудрявцева, если она поговорила на ночь глядя с Чеховой, то та наверняка ей приснится. Это же касается и певца Стивена Тайлера, концерт которого она тоже имела неосторожность посмотреть на ночь.

Instagram @leratv

«Лерыч, а что мы в твоем сне со Стивом-то вытворяли? Расскажи. Хоть во сне твоем я пошалила?» — спросила в комментариях светская львица.

Лера Кудрявцева, в свою очередь, «заверила» подругу в том, что ничего подобного не было.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кудрявцева панически переживает за дочь.

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