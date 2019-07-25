«Я пошалила?» Чехова беспокоится о своем благоразумии в снах Кудрявцевой

Телеведущие Анфиса Чехова и Лера Кудрявцева устроили личную переписку на виду у всех пользователей Instagram. Подруги обсудили, в каких образах они приходят к друг другу во снах, чем очень заинтересовали юзеров.
Как призналась Кудрявцева, если она поговорила на ночь глядя с Чеховой, то та наверняка ей приснится. Это же касается и певца Стивена Тайлера, концерт которого она тоже имела неосторожность посмотреть на ночь.
«Лерыч, а что мы в твоем сне со Стивом-то вытворяли? Расскажи. Хоть во сне твоем я пошалила?» — спросила в комментариях светская львица.
Лера Кудрявцева, в свою очередь, «заверила» подругу в том, что ничего подобного не было.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кудрявцева панически переживает за дочь.