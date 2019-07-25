Стал известен состав экипажа российского танкера, задержанного СБУ

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Судно Nika Spirit выпустили из порта Измаил в Одесской области.

Фото : State Border Guard Service of Ukraine/ Handout via REUTERS

В четверг, 25 июля, Служба безопасности Украины (СБУ) задержала российский танкер Nika Spirit в Одесской области. Судно обвинили в блокировании кораблей Украины в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

К настоящему времени судно Nika Spirit выпустили из порта Измаил. Экипаж российского танкера состоит из 10 человек. Все они отпущены силовиками, команда направляется домой. Претензий и вопросов к морякам у украинской стороны нет.

В состав команды входят:

Илья Д. — капитан

Алекандр Ч. — старший помощник капитана

Сергей К. — второй помощник капитана

Сергей К. — старший механик

Сергей С. — второй механик

Лев К. — третий механик

Максим П. — электрик

Константин Т. — матрос

Илья Д. — матрос

Елена Г. — повар

На задержанном танкере был проведен обыск, изъяты документы, бортовые журналы, записи радиопереговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СБУ задержала российский танкер в Одесской области.

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