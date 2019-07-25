Стал известен состав экипажа российского танкера, задержанного СБУ

В четверг, 25 июля, Служба безопасности Украины (СБУ) задержала российский танкер Nika Spirit в Одесской области. Судно обвинили в блокировании кораблей Украины в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
К настоящему времени судно Nika Spirit выпустили из порта Измаил. Экипаж российского танкера состоит из 10 человек. Все они отпущены силовиками, команда направляется домой. Претензий и вопросов к морякам у украинской стороны нет.
В состав команды входят:
Илья Д. — капитан
Алекандр Ч. — старший помощник капитана
Сергей К. — второй помощник капитана
Сергей К. — старший механик
Сергей С. — второй механик
Лев К. — третий механик
Максим П. — электрик
Константин Т. — матрос
Илья Д. — матрос
Елена Г. — повар
На задержанном танкере был проведен обыск, изъяты документы, бортовые журналы, записи радиопереговоров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что СБУ задержала российский танкер в Одесской области.