СБУ задержала российский танкер в Одесской области

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Судно идентифицировали как танкер Neyma и обвинили в блокировании украинских кораблей в Керченском проливе.

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Конфликт в Керченском проливе 252

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Военной прокуратурой в четверг, 25 июля, задержали в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Судно опознали как танкер Neyma и обвинили в блокировании кораблей Военно-морских сил Украины в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Сейчас готовится ходатайство об аресте танкера, сообщает пресс-служба СБУ.

«Согласно собранным Военной прокуратурой и следователями СБУ доказательств заочно сообщено о подозрении 15 должностных лиц высшего военного руководства РФ, в том числе одного контр-адмирала, двух вице-адмиралов и генерала-полковника», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что СБУ Украины провела обыск на задержанном танкере, изъяла документы, бортовые журналы, записи радиопереговоров, а также допросила членов судокоманды.

Комментируя произошедший инцидент, член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров оценил действия Украины как «провокацию, которая может усложнить процесс по освобождению украинских моряков».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео захвата британского танкера Stena Impero, который 19 июля был задержан Корпусом стражей исламской революции в Ормузском проливе

Тема:
Конфликт в Керченском проливе 252
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