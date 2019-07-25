Михаил Ширвиндт прокомментировал появившуюся информацию о своем разводе

Телеведущий и продюсер Михаил Ширвиндт подтвердил, что подал в мировой суд заявление о расторжении брака с Татьяной Морозовой. Ранее об этом сообщило информагентство «Москва».

В телефонном интервью 5-tv.ru Ширвиндт пояснил, что фактически развелся с супругой уже давно, но только теперь решил оформить процедуру юридически.

«Это рутина, потому что мы развелись примерно восемь лет назад. Это просто технический момент, так что сенсации из этого не получится», — сказал телеведущий.

По его словам, они Татьяной остаются в хороших отношениях и продолжают общаться и не собираются делить имущество.

«Все замечательно. Общаемся, все хорошо», — заверил Михаил Ширвиндт.

Актриса Татьяна Морозова — вторая жена Ширвиндта. У пары есть взрослая дочь Александра. От первого брака у 60-летнего телеведущего сын Андрей и две внучки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Наталья Сенчукова опровергла слухи о разводе с лидером группы «Дюна» Виктором Рыбиным, с которым живет уже почти 30 лет.