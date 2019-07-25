Наталья Сенчукова рассказала, как победила рак вместе с Виктором Рыбиным

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Звезда отечественного шоу-бизнеса также опровергла слухи о разводе с лидером группы «Дюна», за которым замужем почти 30 лет.

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Фото, видео : Instagram @nsenchukova_official

Российская певица Наталья Сенчукова откровенно рассказала порталу Teleprogramma.pro о семейном счастье с Виктором Рыбиным и успешной борьбе с онкологическим заболеванием.

В последнее время появились слухи, что звездная пара отменила отпуск из-за проблем со здоровьем, а сам брак находится на грани развода.

Наталья решительно опровергла эту информацию и заявила, что для разрыва с лидером группы «Дюна» нет абсолютно никаких поводов. По ее словам, секрет их семейного счастья прост — доверять друг другу, и не копить обиды.

«Секрет нашего семейного счастья в том, что мы разговариваем друг с другом, а не копим обиды. Это очень важно, потому что накопленные обиды могут уничтожить чувства. Дойдет до того, что любовь исчезнет и спасать будет нечего», — отметила Сенчукова.

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Что касается борьбы с онкологией, певица отметила, что серьезный недуг побежден окончательно. По ее словам, рак кожи был диагностирован на ранней стадии, что и помогло справиться с заболеванием.

«К счастью, у нас все не так плохо — не меланома, а базалиома. Эта форма онкологии пожирает клетки. Если на лице — то деформирует лицо. Но не дает метастазы. Мы заметили рано и смогли вылечиться», — заявила Наталья.

Сейчас звездные супруги внимательно следят за своим здоровьем, однако не ограничивают себя в отпуске на море. Поездку в отпуск артисты отложили из-за вступительных экзаменов сына Василия:

«Мы можем купаться в море, лежать под навесом. В этом году летний отпуск пришлось перенести, но это не связано с заболеванием, которое мы победили».

Сам наследник Рыбина и Сенчуковой уже пять лет встречается с девушкой Дарьей, но родители не давят на молодых людей с вопросами о свадьбе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о дочери Владимира Винокура, которая призналась, что слишком рано вышла замуж.

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