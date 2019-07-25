Наталья Сенчукова рассказала, как победила рак вместе с Виктором Рыбиным

Российская певица Наталья Сенчукова откровенно рассказала порталу Teleprogramma.pro о семейном счастье с Виктором Рыбиным и успешной борьбе с онкологическим заболеванием.
В последнее время появились слухи, что звездная пара отменила отпуск из-за проблем со здоровьем, а сам брак находится на грани развода.
Наталья решительно опровергла эту информацию и заявила, что для разрыва с лидером группы «Дюна» нет абсолютно никаких поводов. По ее словам, секрет их семейного счастья прост — доверять друг другу, и не копить обиды.
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Что касается борьбы с онкологией, певица отметила, что серьезный недуг побежден окончательно. По ее словам, рак кожи был диагностирован на ранней стадии, что и помогло справиться с заболеванием.
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Сейчас звездные супруги внимательно следят за своим здоровьем, однако не ограничивают себя в отпуске на море. Поездку в отпуск артисты отложили из-за вступительных экзаменов сына Василия:
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Сам наследник Рыбина и Сенчуковой уже пять лет встречается с девушкой Дарьей, но родители не давят на молодых людей с вопросами о свадьбе.
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