«Главное — винишко!» Асмус рассказала о любимых напитках

, 19:18 Фото 60

Фанаты поддержали актрису в некоторых ее пристрастиях.

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Фото, видео : Instagram @asmuskristina

Актриса Кристина Асмус поделилась с подписчиками в Instagram своими предпочтениями в напитках. Поклонники отчего-то обратили особое внимание лишь на один из них.

«Я обожаю холодные лимонады, смузи, соки, винишко. Люблю горячий чай и кофе. Но как люди могут пить холодный чай или кофе — для меня загадка! Я даже если чашечку свежесваренного кофе выпью не сразу — все, срочно нужен новый», — сообщает артистка.

Instagram @asmuskristina

Из внушительного списка любимых напитков Кристины Асмус подписчики в большинстве отреагировали только на одну-единственную разновидность алкоголя. Фанаты поспешили прокомментировать выбор Кристины Асмус.

«О тебе и так везде пишут, что ты бухаешь, а ты опять про винишко. Ну, хз, может, так надо»;

«Самое главное — винишко!»

«А я люблю бухнуть. И с кофе, и в чай!»;

«Водку глуши, винишко она обожает…»;

«Холодное винишко — это вкусно!» — утверждают фолловеры.

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Однако среди поклонников Кристины Асмус нашлись те, кто разгадал причину любви актрисы не только к вину, но и к горячим напиткам: кофе и чаю.

«Потому что ты — горячая штучка!» — нашел объяснение фанат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кристина Асмус рассказала, как ей занесли заразу на съемках.

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