Путин поручил Голиковой разобраться с зарплатами в здравоохранении

, 1:45 Эфирная новость 80

Президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой поручил ей представить к началу августа предложения по развитию первичного звена здравоохранения.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Алексей Сухоруков

Болевые точки современной российской медицины Владимир Путин обсудил с вице-премьером Татьяной Голиковой 25 июля.

Президент подчеркнул, что на фоне положительных изменений — строительства современных амбулаторий, закупки нового оборудования — зарплата врачей на местах остается недопустимо низкой, хотя несколько лет назад все получили надбавки в десять тысяч рублей.

«Где теперь эти зарплаты? Где эти деньги вот в этой первичке? Сейчас в поездках по регионах люди говорят об этом и на той же самой Прямой линии. Вопросы были, я их читал. Просто не всем удалось прорваться на экран, но вопросы есть. Они людей беспокоят, а именно получают зарплату на уровне прожиточного минимума. Слава Богу, у нас в законе отражено, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума 11 280 рублей сейчас, но платят меньше, что удивительно», — сказал президент РФ.

В провинции катастрофически не хватает врачей-специалистов. Их надо привлекать достойными зарплатами и предоставлением жилья — подчеркнул президент. Он отметил, что без развития первичного звена медицины не удастся достичь целей, поставленных нацпроектом «Здравоохранение».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин пригласил пять семей из Иркутской области на парад в честь Дня ВМФ в Петербурге.

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Путин поручил Голиковой разобраться с зарплатами в здравоохранении

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