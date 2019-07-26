Путин поручил Голиковой разобраться с зарплатами в здравоохранении

Болевые точки современной российской медицины Владимир Путин обсудил с вице-премьером Татьяной Голиковой 25 июля.

Президент подчеркнул, что на фоне положительных изменений — строительства современных амбулаторий, закупки нового оборудования — зарплата врачей на местах остается недопустимо низкой, хотя несколько лет назад все получили надбавки в десять тысяч рублей.

«Где теперь эти зарплаты? Где эти деньги вот в этой первичке? Сейчас в поездках по регионах люди говорят об этом и на той же самой Прямой линии. Вопросы были, я их читал. Просто не всем удалось прорваться на экран, но вопросы есть. Они людей беспокоят, а именно получают зарплату на уровне прожиточного минимума. Слава Богу, у нас в законе отражено, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума 11 280 рублей сейчас, но платят меньше, что удивительно», — сказал президент РФ.

В провинции катастрофически не хватает врачей-специалистов. Их надо привлекать достойными зарплатами и предоставлением жилья — подчеркнул президент. Он отметил, что без развития первичного звена медицины не удастся достичь целей, поставленных нацпроектом «Здравоохранение».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин пригласил пять семей из Иркутской области на парад в честь Дня ВМФ в Петербурге.