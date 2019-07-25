Путин пригласил пять семей из Иркутской области на парад в честь Дня ВМФ в Петербурге

, 16:13 Эфирная новость 35

Президент России сегодня встретился в Кремле с пострадавшими от наводнения в Прибайкалье.

Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Михаил Климентьев

Тема:
Паводок в Иркутской области 52 День ВМФ 68

Грандиозный военно-морской парад увидят и пять семей из Иркутской области. В Петербург их пригласил президент. Владимир Путин сегодня встретился в Кремле с пострадавшими от наводнения в Прибайкалье. На встрече присутствовал и вице-премьер Виталий Мутко, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий стихийного бедствия. Разговор в представительском кабинете прошел в неформальной обстановке.

«Вы знаете, что у нас в этой зоне, в которой вы жили, почти 6ть тысяч детей проживало, мы всем предложили поехать на отдых. 3600 поступило заявок», — рассказал Владимир Путин

Кроме организации детского отдыха для пострадавших в Иркутской области, президент сделал еще несколько распоряжений, что называется, по следам катастрофы. Так, например, региональным властям поручено четко определить границы зон затопления на своих территориях. Эти данные внесут в единый госреестр недвижимости. В таких зонах теперь запрещено предоставлять земельные участки.

Также Владимир Путин потребовал наладить информирование пострадавших в Иркутской области о той помощи, которая им положена по закону. Напомню, от наводнения пострадали более 40 тысяч человек. 25 погибли, еще семь числятся пропавшими без вести.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин раскритиковал работу иркутского губернатора во время наводнения в регионе.

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