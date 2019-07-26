Как защититься от назойливой рекламы в СМС — репортаж

, 6:54 Эфирная новость 59

По статистике около 80% пользователей сотовой связи страдают от назойливой рекламы.

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Фото, видео : ТАСС/Philip Toscano, 5tv.ru

Юридический прецедент. Компания заплатит штраф более 200 тысяч рублей за два СМС-сообщения, которые были отправлены без согласия абонента. Он возмутился так, что пошел в суд.

Случай уникальный: обычно, получая СМС-спам, человек раздраженно удаляет его и дальше дело не идет. А ведь его спокойствие защищает закон, который работает очень плохо.

СМС-спам эксперты называют эпидемией XXI века. В сутки в России рассылают до десяти миллионов рекламных сообщений. Ради выгоды предприимчивые продавцы обращаются в специальные компании.

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Здесь клиенту заводят личный кабинет. Три минуты и десять тысяч сообщений разлетаются по всей стране. За каждую СМСку заказчик платит всего два рубля.

По статистике около 80% пользователей сотовой связи страдают от назойливой рекламы.

Как же защитить свои права? Разбирался Иван Уваров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на смартфонах Android нашли «врожденный» вирус.

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