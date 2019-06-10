На смартфонах Android нашли «врожденный» вирус

В Android хакеры научились встраивать вирусы до того, как смартфон активируют, пишет Lenta.ru. Речь идет об опасных программах Triada. Они размещают рекламу на устройстве и рассылают спам. Атака распространяется через сторонних поставщиков программного обеспечения (ПО). Они помогают компаниям-производителям дорабатывать функционал или предоставляют готовые продукты.

Вирусы могут появляться и в обновлениях, потому что их разработкой занимаются также сторонние производители. Какие конкретно производители смартфонов подверглись атаке вирусом, неизвестно.

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Google посоветовал применять программу Build Test Suite, благодаря ей можно проверить смартфон. В апреле было обнаружено 25 версий вируса. Пользователи загружали его, польстившись на рекламу, в результате становились жертвами злоумышленников.

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