На смартфонах Android нашли «врожденный» вирус

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Пользователям рекомендовано проверять гаджеты специальной программой.

Фото: www.globallookpress.com

В Android хакеры научились встраивать вирусы до того, как смартфон активируют, пишет Lenta.ru. Речь идет об опасных программах Triada. Они размещают рекламу на устройстве и рассылают спам. Атака распространяется через сторонних поставщиков программного обеспечения (ПО). Они помогают компаниям-производителям дорабатывать функционал или предоставляют готовые продукты.

Вирусы могут появляться и в обновлениях, потому что их разработкой занимаются также сторонние производители. Какие конкретно производители смартфонов подверглись атаке вирусом, неизвестно.

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Google посоветовал применять программу Build Test Suite, благодаря ей можно проверить смартфон. В апреле было обнаружено 25 версий вируса. Пользователи загружали его, польстившись на рекламу, в результате становились жертвами злоумышленников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как повлияет на рынок прекращение сотрудничества между Google и Huawei.

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