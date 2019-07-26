Гороскоп на 26 июля: Тельцы, счастье не за горами

Девы, хорошая команда — это залог успеха. Правильная мотивация поможет справиться с трудностями. Скорпионы, самое время заняться своим самообразованием. «Учение — свет, а неученье — тьма», как известно. Козероги, границы между личным и профессиональным слишком размыты в вашей жизни. Постарайтесь, отделять эти два понятия. Четко определите свои границы, особенно, если это влияет на ваши рабочие отношения.



Овен — гороскоп на сегодня, 26 июля

Овны, вы чувствуете творческое единение с кем-то? Не стесняйтесь подходить нетривиально к решению проблем сотрудничества. Ваши возможности безграничны. Некоторым из вас может повезти в любовных делах. Будьте готовы к встрече «особенного» человека.

Космический совет: будьте смелыми.

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Телец — гороскоп на сегодня, 26 июля

Тельцы, вы многогранные личности. Вы добрые по натуре и наполнены светом, которым можете осчастливить окружающих вас. Однако страх порой мешает вам это сделать. Не бойтесь открывать свое сердце.

Космический совет: счастье не за горами.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 26 июля

Близнецы, на этой неделе вы можете исполнить свои главные цели и вдохновить тех, кто вас окружает. И все же не будьте слишком серьезны. Вы — источник хорошего настроения и рядом с вами приятно находиться. Делайте то, что получается лучше всего, но также находите время для чего-то необычного.

Космический совет: ваши творческие каналы особенно открыты сегодня.

Рак — гороскоп на сегодня, 26 июля

Раки, не переживайте, ваши усилия не останутся напрасными. Сосредоточьтесь на чем-то одном и не разбрасывайтесь по пустякам. Помните, что вы делаете это для собственного роста, но не ждите благодарности или восхищения.

Космический совет: сосредоточьтесь на чем-то одном.

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Лев — гороскоп на сегодня, 26 июля

Если вы не знаете, куда идете, ни одна дорога не приведет вас к цели. Этот этап вашей карьеры требует большей ясности. На некоторое время откажитесь от долгосрочного планирования, пусть все идет своим чередом.

Космический совет: ничего не планируйте.

Дева — гороскоп на сегодня, 26 июля

Девы, правильное окружение станет лучшим активом для вас. Берегите свои таланты. Есть вероятность, что вы найдете более высокооплачиваемую и интересную работу. Фрилансеры, скорее всего почувствуют, что, несмотря на свободный график, зависят от других людей.

Космический совет: проанализируйте свое окружение.

Весы — гороскоп на сегодня, 26 июля

Весы, то что вы все время заботитесь о других не означает, что вы не хотите почувствовать себя слабым. Вселенная хочет, чтобы вы испытали всю любовь, которой вы так щедро делитесь с другими. Ваша личная и профессиональная жизнь полна людей, которые любят вас безоговорочно и поддерживают ваши цели.

Космический совет: вас окружают люди, которые любят вас безоговорочно и поддерживают ваши цели.

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Скорпион — гороскоп на сегодня, 26 июля

Скорпионы, самое время заняться своим самообразованием. «Учение — свет, а неученье — тьма», как известно. Поставьте перед собой реальную цель и идите к ней. Кстати, как насчет книги в неделю и информативного подкаста каждый день по дороге на работу?

Космический совет: расширьте грани своего разума.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 26 июля

Стрельцы, ваше неумение правильно обращаться с деньгами вновь приводит к неприятностям? Не спешите с воплощением сумасшедших идей, особенно когда вы не видите потенциала ни в одном из них. Будьте ответственны за ваше время и деньги, Стрелец. Этот этап вашей карьеры требует от вас принятия более мудрых решений.

Космический совет: внимательнее относитесь к деньгам.

Козерог — гороскоп на сегодня, 26 июля

Границы между личным и профессиональным на этом этапе могут быть сильно размыты. Четко определите их, особенно, если это влияет на ваши рабочие отношения. Не позволяйте своей доброте быть причиной того, чтобы вас использовали. Помните, что, если вы не предпримете никаких действий вовремя, вам, в конечном счете, придется вычищать беспорядок. Космический совет: не смешивайте личное и профессиональное.

Водолей — гороскоп на сегодня, 26 июля

Водолеи, отличный день для творческих занятий. Займитесь рисованием, соберите гербарий и напишите рассказ. Вечером пригласите к себе друзей или близких, поиграйте в настольные игры и спойте караоке. Вселенная хочет, чтобы вы расслабились.

Космический совет: займитесь творчеством.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 26 июля

Эта неделя была непростой, но вы полны решимости изменить ситуацию к лучшему. Испытайте себя немного больше, Рыбы. Будьте честны с собой. Еще раз прокрутите в голове или напишите план вариантов решения сложившейся ситуации. Звезды говорят, что скоро все должно разрешиться.

Космический совет: не бойтесь трудностей.

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