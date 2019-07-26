Ивлеева пригласила Элджея на шоу и призналась Лолите, что боится его потерять

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Экс-ведущая программы «Орел и решка» показала поклонникам своего возлюбленного в Agentshow, однако рэпер там не проронил ни слова.

Фото : Instagram @ _agentgirl_

Телеведущая Настя Ивлеева порадовала поклонников появлением на своем YouTube-канале рэпера Элджея. Музыкант и бывшая ведущая «Орла и решки» — возлюбленные и, конечно, его появление в Agentshow не могло не взбудоражить поклонников пары. Однако рэпера зрители увидели только в конце программы. Он не проронил ни слова, а лишь покрасовался на камеру рядом с автомобилем.

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Большая часть передачи была посвящена Лолите Милявской, которая призналась, что любит творчество Элджея. Настя, в свою очередь, разоткровенничалась с Милявской, рассказав, что боится потерять молодого человека, однако эти отношения «делают ее счастливой».

К слову, выпуск этой программы стал заключительным во втором сезоне Agentshow. Программа вместе с Настей Ивлеевой уходит в летний отпуск.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ивлеева потратила миллион рублей на два кольца и браслет.

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