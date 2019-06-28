«Могу себе позволить»: Ивлеева потратила миллион рублей на два кольца и браслет

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Популярная телеведущая получила невероятное удовольствие от покупки ювелирных изделий.

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Фото, видео : Instagram @_agentgirl_

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева рассказала о результатах своего недавнего шопинга по ювелирным магазинам. Девушка призналась, что страшно довольна приобретением украшений на весьма кругленькую сумму, пишет Teleprogramma.pro.

«Я купила два кольца и браслет. Отдала ровно миллион рублей. Причем расплачивалась наличкой. И боже, какое же это было счастье, когда я стояла, а кассиры пересчитывали драгоценную стопочку», — призналась Настя.

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Несмотря на то, что после покупки девушка покинула магазин «такой одухотворенной и окрыленной», по ее словам, подобного рода траты она еще не скоро себе позволит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Настя Ивлеева попала в список Forbes.

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