«Могу себе позволить»: Ивлеева потратила миллион рублей на два кольца и браслет

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева рассказала о результатах своего недавнего шопинга по ювелирным магазинам. Девушка призналась, что страшно довольна приобретением украшений на весьма кругленькую сумму, пишет Teleprogramma.pro.
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Несмотря на то, что после покупки девушка покинула магазин «такой одухотворенной и окрыленной», по ее словам, подобного рода траты она еще не скоро себе позволит.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Настя Ивлеева попала в список Forbes.