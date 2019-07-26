Варнава исполнила коронный танец Бузовой под «Мало половин»

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Звезда Comedy Woman в эффектном платье с обнаженными плечами проделала телодвижения под хит ведущей «Дома-2».

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Фото, видео : Instagram @kativarnava

Тема:
Ольга Бузова 530

Участница Comedy Woman Екатерина Варнава привела поклонников в восторг, разместив очередной видеоролик в Instagram. На кадрах, судя по всему, снятых в ночном клубе, артистка в эффектном красном платье с обнаженными плечами слушает собеседницу, а в зале слышна песня другой не менее известной дивы — Ольги Бузовой.

В этот момент Варнава начинает повторять движения из клипа на песню Бузовой «Мало половин».

«Нет-нет, а ножкой все постукивают», — подписала она видео.

Один из подписчиков написал, что 34-летней артистке «пора взрослеть».

Однако большинство юзеров напротив отреагировали крайне позитивно.

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«Круто получилось, лучше чем у Бузовой»

«Катя классная, блин, но худоватая»

«Вы прелестны! Всегда заряд позитива», — написали фолловеры.

Ранее Варнава, известная своими эксцентричными выходками, устроила завтрак в стиле «Секса в большом городе».

Тема:
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