Палестина приостанавливает действие всех подписанных соглашений с Израилем

Палестина прекращает действие всех соглашений с Израилем. Об этом по итогам заседания в Рамалле заявил палестинский лидер Махмуд Аббас. Он также заявил, что будет продолжать бойкотировать контакты с США, пока Вашингтон не пересмотрит решение о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

«Мы объявляем о решении руководства остановить выполнение всех соглашений, подписанных с израильской стороной. Все решения, которые были приняты израильскими оккупационными властями, являются для нас незаконными», — сказал президент Палестины Махмуд Аббас.

Причиной такого решения стал снос пяти жилых домов в восточном Иерусалиме. Израильский суд предложил жителям самостоятельно демонтировать постройки. После отказа людей военные выселили их силой и уничтожили многоквартирные здания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что израильские военные засекли пуски 90 ракет из сектора Газа.