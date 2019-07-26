Михаил Ширвиндт после подтверждения о разводе улетел в Армению

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Телеведущий наслаждается достопримечательностями Еревана.

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Фото, видео : Instagram @shirvindt, РИА /Алексей Филиппов

Известный телеведущий Михаил Ширвиндт, подтвердив информацию о разводе со своей супругой Татьяной Морозовой, покинул Москву и теперь исследует Армению.

Гороскоп на 26 июля: Тельцы, счастье не за горами

60-летний сын Народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта поделился с подписчиками в Instagram своими впечатлениями от достопримечательностей Еревана. В частности, он восхитился обелиском «Мать Армения» и расположенным рядом с музеем военной техники под открытым небом.

«Мне нравится очень этот самолет — Миг-15. Он страшно опасный. Но представляете, если кому-нибудь прилетит этот самолет? Без окон, без дверей. Страшно. По-моему, из фольги, сделанный. От страха люди умрут. Вот такая вот военная техника в Армении», — иронизирует он.

Телеведущий также поинтересовался у подписчиков, «съедобна» ли для них такая тема.

«Дорогой, Михаил Александрович! Ваши посты — репортажи, всегда, респект!» — ответили ему преданные зрители.

Тем не менее лишь несколькими часами ранее, до отъезда в Армению, Ширвиндт подтвердил 5-tv.ru, что подал в мировой суд заявление о расторжении брака. По его словам, они с супругой уже восемь лет не живут вместе, и развод — лишь юридическая формальность.

Актриса Татьяна Морозова — вторая жена Ширвиндта-среднего. У пары есть взрослая дочь Александра. От первого брака у телеведущего сын Андрей и две внучки.

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Гороскоп на 26 июля: Тельцы, счастье не за горами

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