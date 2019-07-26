«Шаманите?»: Михалкова в костюме индейца рассказала о казусах в жизни актера

, 14:16 Фото 414

Артистка показала, что происходит за кулисами.

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Фото, видео : Instagram @mihalkova

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова показала в Instagram, что происходит за кулисами. На своей странице в соцсети артистка опубликовала фото, на котором запечатлена в национальным костюме индейца вместе с коллегой по сцене.

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Свою публикацию теледива сопроводила развернутым текстом: она рассказала о казусах жизни артиста. Михалкова призналась, что не раз прямо перед выступлением оказывалась в неудобном положении, из которого нужно было быстро придумать выход. На сцене актрисе тоже нередко приходилось импровизировать.

«Сколько раз мне приходилось „перешивать“ костюм прямо перед концертом. Ну, не совсем, конечно, но все же. Почти швея уже. Сколько раз терялось одно, другое, третье… Я уже молчу о том, как мы периодически „отходим“ от сценария и начинаем импровизацию в тексте», — раскрыла подробности своей профессии звезда.

Instagram @mihalkova

Впрочем, по словам Юлии, подобные моменты ее только веселят.

Поклонники бурно отреагировали на пост знаменитости, правда их больше заинтересовала сама фотография теледивы, а не ее истории. В комментариях фанаты поделились ассоциациями, которые у них возникли при виде артистки в необычном костюме.

«Шаманите?»

«Мм, какая Покахонтас».

«Дочь солнца и сын земли».

«Тумба-юмба», — шутили пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Михалкова в элегантном платье пожелала всем хорошего дня. 

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