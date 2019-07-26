Тамбовский хоккеист скончался в больнице после драки у бара

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Конфликт, в ходе которого спортсмен получил серьезные травмы, произошел 13 июля. По предварительной информации, хоккеист заступился за девушку.

Фото : 5-tv.ru, www.globallookpress.com

Тамбовский хоккеист скончался в больнице после драки у одного из баров в центре города. По данным местных СМИ, 27-летний спортсмен заступился за девушку и в результате получил от оппонента серьезные удары. Инцидент произошел 13 июля.

Как пишет 7info.ru, у потерпевшего диагностировали кровоизлияние в мозг и многочисленные переломы костей черепа. Хоккеист впал в кому и через несколько дней скончался. По информации портала Про Тамбов, погибший спортсмен — Никита Воропаев.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело. Второй участник конфликта задержан. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что молодую женщину зарезали средь бела дня в Москве.

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Тамбовский хоккеист скончался в больнице после драки у бара

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