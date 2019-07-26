Суд арестовал счета Тарасова и запретил ему выезд за границу

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Футболист не явился на последнее заседание по выплате алиментов бывшей супруге Оксане.

Фото : © РИА Новости / Александр Вильф

Футболист Дмитрий Тарасов временно не может выехать за границу, а также снять деньги со своих счетов. Спортсмен не явился на последнее заседание по выплате алиментов бывшей супруге Оксане, в связи с чем в суде решили принять самые строгие меры, передает StarHit.

Разбирательство дела Тарасова и его бывшей жены продолжается уже больше года, с течением времени ситуация только обостряется. Футболист по-прежнему оттягивает погашение многомиллионной задолженности на содержание ребенка от первого брака — десятилетней Ангелины.

«Дмитрий несколько раз обжаловал решение суда, который обязал его перечислить семь миллионов рублей неустойки по алиментам Оксане и дочери. За это время долги только копились: сумма неуклонно растет и составляет уже больше восьми миллионов», — цитирует издание адвоката бывшей супруги — Сергея Жорина.

Сам Дмитрий Тарасов сложившуюся конфликтную ситуацию СМИ старается не комментировать.

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