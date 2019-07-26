«Показалось»: Галкин выложил фото с Пугачевой из Юрмалы

, 12:04 Фото 179

Ведущий опубликовал в Instagram фото, которое вызвало у подписчиков множество различных ассоциаций.

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Фото, видео : Instagram @maxgalkinru

Известный российский ведущий и шоумен Максим Галкин выложил на своей странице Instagram фотографию, сделанную во время отдыха в Юрмале. Вместе со своей супругой Аллой Пугачевой юморист посетил фестиваль «Лайма Рандеву», организованный Лаймой Вайкуле, после чего пара решила на некоторое время задержаться на латвийском курорте.

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На опубликованном в соцсети снимке артист вместе с Примадонной российской эстрады отдыхают на природе — вероятно, они лежат в большом плетеном кресле, однако из-за подушек и покрывала создается иллюзия, будто знаменитостей засняли в тот момент, когда они находились в постели.

Instagram @maxgalkinru

Подписчики признались в комментариях, что действительно сначала решили, что звезды лежат в кровати. Некоторые шутя заметили, что юморист опубликовал слишком интимный кадр.

«Максим прикрыл восторг».

«А что это вы тут делаете?»

«Показалось — в постели».

«Гармония».

«Умеют работать, умеют и отдыхать», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Максим Галкин с голым торсом нашел сокровища на пляже в Юрмале.

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