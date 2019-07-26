Бондаренко поведал, чем занимается с женой, когда «освобождается» от детей

Звезда сериала «Дикий» Станислав Бондаренко, который в последнее время пользуется особенной популярностью у женщин, опубликовал в Instagram неоднозначный, как считает большинство пользователей, пост. Артист высказался по поводу «свободного» от детей времени.

«Когда родители сдают детей в сад и освобождаются от деток, что они делают? Правильно! Наслаждаются свободой и друг другом», — написал Бондаренко, прикрепив совместную фотографию с супругой Аурикой.

Instagram @st_bond