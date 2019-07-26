Аниту Цой увезли на «скорой» с фестиваля «Жара»

С музыкального фестиваля «Жара» в Баку госпитализировали певицу Аниту Цой. Об этом сообщают РИА Новости.

По информации агентства, певица споткнулась и ушибла палец на ноге. В итоге певицу в сопровождении бригады медиков, дежуривших на мероприятии, отправили в больницу для осмотра.

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В пресс-службе «Жары» отметили, что с Анитой Цой все в порядке и она чувствует себя хорошо.

В конце 2018 года Анита Цой перенесла операцию по удалению камня в желчном пузыре в Москве, куда ее экстренно доставили авиацией с гастролей на Кубани.

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