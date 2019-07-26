«Состояние тяжелое»: врачи о текущем самочувствии Инны Чуриковой

, 15:22 Эксклюзивное интервью 26

В Научно-исследовательском институте имени Склифосовского рассказали, о состоянии здоровья знаменитой артистки.

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com / © Komsomolskaya Pravda

Тема:
Госпитализация Инны Чуриковой 16

В Научно-исследовательском институте имени Склифосовского в пятницу, 26 июля, рассказали о самочувствии Народной артистки СССР Инны Чуриковой, которая была госпитализирована с травмами после падения со сцены во время спектакля в Москве. В медицинском учреждении сообщили, что звезда советского кинематографа по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

«Она находится в отделении острых эндотоксикозов, состояние тяжелое», — отметили в справочной службе научного центра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Инна Чурикова упала со сцены во время постановки «Старая дева» в театре «Русская песня» 18 июля. После этого актрису доставили в больницу с подозрением на перелом ребер. Из-за серьезных повреждений звезда некоторое время находилась в хирургической реанимации. Коллега артистки предположила, что ее ослепил фонарь.

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