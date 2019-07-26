«Состояние тяжелое»: врачи о текущем самочувствии Инны Чуриковой

В Научно-исследовательском институте имени Склифосовского в пятницу, 26 июля, рассказали о самочувствии Народной артистки СССР Инны Чуриковой, которая была госпитализирована с травмами после падения со сцены во время спектакля в Москве. В медицинском учреждении сообщили, что звезда советского кинематографа по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

«Она находится в отделении острых эндотоксикозов, состояние тяжелое», — отметили в справочной службе научного центра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Инна Чурикова упала со сцены во время постановки «Старая дева» в театре «Русская песня» 18 июля. После этого актрису доставили в больницу с подозрением на перелом ребер. Из-за серьезных повреждений звезда некоторое время находилась в хирургической реанимации. Коллега артистки предположила, что ее ослепил фонарь.