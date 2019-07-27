Рената Литвинова в легком сарафане выбрала ретро-авто для прогулок по Парижу

, 3:25 17

Актриса и режиссер опубликовала черно-белый снимок из путешествия по Франции.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @renatalitvinovaofficiall

Рената Литвинова — признанная икона стиля в России — порадовала поклонников новым снимком из путешествия по Парижу. На снимке актриса в легком сарафанчике с цветочным принтом стоит на фоне ретро-автомобиля. Как сообщила режиссер, именно эту машину она выбрала для прогулок по городу всех влюбленных.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

Подписчиков звезды образ Литвиновой не удивил, но как всегда восхитил. Обсуждению подвергся не столько ретро-автомобиль, сколько сарафан знаменитости. Актрису в комментариях стали «пытать» какого цвета ее платье, однако «икона стиля» как всегда оставила вопросы без ответа.

Гороскоп на 27 июля: Рыбы, избавьтесь от скелетов прошлого

«Рената, вы прекрасны»

«Девушка в ромашках! Шикарно! А какого цвета этот чудесный сарафан, Рената?) Автомобиль —мечта поэта! Отлично вам отметить д. р. Ули, еще раз мои поздравления ей!»

«Богиня», - написали восхищенные фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рената Литвинова опубликовала архивное фото Земфиры.

Читайте также

+18° Днём +30°
Ночью +18°
63.13
-0.03 70.31
0.02
Гороскоп на 27 июля: Рыбы, избавьтесь от скелетов прошлого

Последние новости

3:25
Рената Литвинова в легком сарафане выбрала ретро-авто для прогулок по Парижу
3:02
Гороскоп на 27 июля: Рыбы, избавьтесь от скелетов прошлого
2:41
Беллуччи призналась, что бывший муж Венсан Кассель ей по-прежнему симпатичен
2:17
Самолет, летевший в Дубай из Баку, вернулся назад из-за датчика дыма
1:48
Украинки массово оголились в ответ на слова чиновника о «королевах и проститутках»
1:19
Дмитрий Маликов исполнил песню на стихи поклонницы — видео

Сейчас читают

Стало известно, какую травму получила Анита Цой на фестивале «Жара» — видео
«Не мог сделать перевод»: Тарасов рассказал, когда отдаст долг по алиментам
«Своеобразная пощечина»: В Китае рассказали о российских Ту-160, напугавших НАТО

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги