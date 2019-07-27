Рената Литвинова в легком сарафане выбрала ретро-авто для прогулок по Парижу

Рената Литвинова — признанная икона стиля в России — порадовала поклонников новым снимком из путешествия по Парижу. На снимке актриса в легком сарафанчике с цветочным принтом стоит на фоне ретро-автомобиля. Как сообщила режиссер, именно эту машину она выбрала для прогулок по городу всех влюбленных.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

Подписчиков звезды образ Литвиновой не удивил, но как всегда восхитил. Обсуждению подвергся не столько ретро-автомобиль, сколько сарафан знаменитости. Актрису в комментариях стали «пытать» какого цвета ее платье, однако «икона стиля» как всегда оставила вопросы без ответа.

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«Рената, вы прекрасны»

«Девушка в ромашках! Шикарно! А какого цвета этот чудесный сарафан, Рената?) Автомобиль —мечта поэта! Отлично вам отметить д. р. Ули, еще раз мои поздравления ей!»

«Богиня», - написали восхищенные фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рената Литвинова опубликовала архивное фото Земфиры.