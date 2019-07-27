Гороскоп на 27 июля: Рыбы, избавьтесь от скелетов прошлого

Водолеи, ваши отношения с любимым человеком или близким другом переходят на новый уровень доверия. Постарайтесь не испортить этот момент. Близнецы, не каждая война может быть выиграна с помощью насилия и агрессии. Пусть любовь будет вашим секретным оружием. Тельцы, пробуждайте романтику в отношениях со второй половинкой.



Овен — гороскоп на сегодня, 27 июля

Овны, боль, которую вы испытываете, пройдет, нужно лишь потерпеть и не поддаваться депрессии. Постарайтесь найти свой источник радости, это поможет вам преодолеть невзгоды. Время, проведенное с семьей, также пойдет на пользу.

Космический совет: не впадайте в депрессию.

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Телец — гороскоп на сегодня, 27 июля

Тельцы, оглядитесь по сторонам. Вас окружают люди, которым вы небезразличны, но вы постоянно отвергаете их заботу. Зачем? Потому что не доверяете? Постарайтесь ответить на эти вопросы. Некоторым из вас будет полезно пробудить свои романтичные чувства в отношениях с любимым человеком.

Космический совет: доверяйте людям.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 27 июля

Близнецы, не каждая война может быть выиграна насилием и агрессией. Пусть любовь будет вашим секретным оружием. Смягчите свое сердце и вы увидите истинные порывы окружающих. На этом этапе ваши интуитивные способности достигнут максимума.

Космический совет: смягчите свое сердце.

Рак — гороскоп на сегодня, 27 июля

Раки, ваши игры могут завести слишком далеко, пока кто-то не пострадает. Будьте терпимее, если чья-то жизненная позиция вам не близка, это не значит, что она не имеет право быть. Вы сами все усложняете и из-за этого не можете выстроить отношения с людьми. Будьте проще.

Космический совет: будьте проще.

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Лев — гороскоп на сегодня, 27 июля

Львы, хватит заниматься тем, что не приносит вам удовлетворения. Поменяйте свои приоритеты и сами увидите, как жизнь заиграет новыми красками. Отличное время для планирования путешествия.

Космический совет: пора менять приоритеты.

Дева — гороскоп на сегодня, 27 июля

Девы, пришло время подумать о других. Благотворительность — это то, чем вам стоит заняться сейчас. Доброте нужен выход. Любовь и забота, которую вы подарите людям, возвратится к вам вдвойне.

Космический совет: займитесь благотворительностью.

Весы — гороскоп на сегодня, 27 июля

Весы, впереди не самый лучший день в вашей жизни. Примите неприятности спокойно и с определенной долей иронии. Не стоит предпринимать решительных шагов, постарайтесь абстрагироваться от происходящего. «Черная полоса» продлится недолго, будьте терпеливы.

Космический совет: будьте терпеливы.

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Скорпион — гороскоп на сегодня, 27 июля

Скорпионы, любовь и достижение целей станут для вас определяющими сегодня. Не скрывайте своих истинных чувств. Не бойтесь открыться своему близкому человеку, расскажите о своих мыслях. Отличное время для того, чтобы совершить то, что давно планировали.

Космический совет: откройтесь близкому человеку.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 27 июля

Не ждите, что кто-то за вас решит проблемы. Пора действовать и быть ответственным за свои поступки. Не бойтесь показаться уязвимым, ваша интуиция сегодня работает на высшем уровне. Прислушивайтесь к своим ощущениям.

Космический совет: время действовать.

Козерог — гороскоп на сегодня, 27 июля

Козероги, хватит жить в виртуальном мире, пора выходить в реальность. Сходите на вечеринку или вспомните с друзьями забавные истории из вашей жизни за чашечкой чая. Создайте теплую атмосферу, где каждый мог бы быть самим собой. Космический совет: реальный мир гораздо интереснее виртуального.

Водолей — гороскоп на сегодня, 27 июля

Водолеи, отношения с вашим любимым человеком переходят на другой уровень духовности. Не спугните этот этап. Устройте встречу с друзьями, позвоните родителям, ваша душа нуждается в заботе и поддержке, и не сомневайтесь — вы ее получите.

Космический совет: откройте сердце.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 27 июля

Рыбы, корень зла кроется в прошлом, от которого нужно избавиться. Вы проецируете старые проблемы на свое будущее. Не позволяйте страхам стать причиной неудач. В сфере любви вас ждет некоторые сподвижки. Вселенная хочет, чтобы вы устроили сюрприз своему любимому человеку или позвали на свидание того, кто вам давно нравится.

Космический совет: избавьтесь от скелетов прошлого.

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