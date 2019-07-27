Обложку альбома Nirvana с автографом Курта Кобейна выставят на аукционе в России

, 7:02 Фото 37

Поучаствовать в торгах можно будет на фестивале Big Gun, который пройдет в Подмосковье 27 июля.

Фото : ТАСС/Rudi Keuntje

Обложку последнего альбома In Utero культовой группы Nirvana с автографом всех членов коллектива, включая покойного Курта Кобейна, будет выставлена на аукционе в России. Торги пройдут 27 июля в Подмосковье в рамках хэви-метал фестиваля Big Gun. Об этом сообщили в «Литфонде».

«Лот из двух частей обложки альбома In Utero, выпущенного группой Nirvana. В раме под стеклом. На передней части обложки автографы участников группы Nirvana: Курта Кобейна, Криста Новоселича и Дэйва Грола», — указывается на сайте аукционного дома.

© Аукционный дом «Литфонд»

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В описании к предстоящему мероприятию на сайте проведен небольшой ликбез относительно названия In Utero. К примеру, там приводится история, что Курт хотел назвать альбом иначе — I Hate Myself and I Want to Die («Я ненавижу себя и хочу умереть»), однако боясь, что его черный юмор не оценят и на группу накинутся с судебными исками за подстрекательства к самоубийствам, остановился на названии In Utero. Оно было взято из поэмы, написанной Кортни Лав.

Помимо обложки Nirvana на торгах будут также выставлены гитара с автографами The Doors, барабанные палочки участника Scorpions Джеймса Коттака и Ларса Ульриха из Metallica, пластинки с автографами других звезд рок-н-ролла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что последней любви Курта Кобейна — Кортни Лав исполнилось 55 лет.

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Гороскоп на 27 июля: Рыбы, избавьтесь от скелетов прошлого

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