Обложку альбома Nirvana с автографом Курта Кобейна выставят на аукционе в России

Обложку последнего альбома In Utero культовой группы Nirvana с автографом всех членов коллектива, включая покойного Курта Кобейна, будет выставлена на аукционе в России. Торги пройдут 27 июля в Подмосковье в рамках хэви-метал фестиваля Big Gun. Об этом сообщили в «Литфонде».

«Лот из двух частей обложки альбома In Utero, выпущенного группой Nirvana. В раме под стеклом. На передней части обложки автографы участников группы Nirvana: Курта Кобейна, Криста Новоселича и Дэйва Грола» , — указывается на сайте аукционного дома.

© Аукционный дом «Литфонд»

В описании к предстоящему мероприятию на сайте проведен небольшой ликбез относительно названия In Utero. К примеру, там приводится история, что Курт хотел назвать альбом иначе — I Hate Myself and I Want to Die («Я ненавижу себя и хочу умереть»), однако боясь, что его черный юмор не оценят и на группу накинутся с судебными исками за подстрекательства к самоубийствам, остановился на названии In Utero. Оно было взято из поэмы, написанной Кортни Лав.

Помимо обложки Nirvana на торгах будут также выставлены гитара с автографами The Doors, барабанные палочки участника Scorpions Джеймса Коттака и Ларса Ульриха из Metallica, пластинки с автографами других звезд рок-н-ролла.

