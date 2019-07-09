Кортни Лав — единственная супруга солиста всемирно известной группы Nirvana Курта Кобейна — отмечает во вторник, 9 июля, свое 55-летие. Эта особа прославилась не только в качестве жены легендарного рок-музыканта, но и сама создала свою группу, а также регулярно не сходит с обложек таблоидов благодаря своему нраву.

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На музыкальном олимпе эта рок-леди запомнилась как солистка американской альтернативной группы The Hole, альбом которой Celebrity Skin принес коллективу гигантскую популярность. Также Лав снялась в ставшем культовым фильме Милоша Формана «Народ против Ларри Флинта».

Несмотря на бурную личную жизнь, Лав в многочисленных интервью вспоминает Кобейна, который будучи в браке с ней покончил с собой, как большую любовь в своей жизни. В июне 2019 года она заявила, что к ней явился дух покойного мужа и сказал: «Привет», а затем удалился, рассказала она британскому музыкальному изданию NME.

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