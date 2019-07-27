Видео: Ресторатор анонсировал открытые баттлы Versus Playoff

, 8:46 Видео 53

В состязаниях примут участие лучшие рэперы легендарного Versus Battle.

Фото : Instagram @versusbattleru

Поклонники русской рэп-культуры ликуют — Ресторатор объявил о новом турнире. Проведение Versus Playoff Александр Тимарцев (настоящее имя Ресторатора — Прим.ред.) сообщил в ролике, который появился на YouTube-канале Versus Battle.

Согласно опубликованному анонсу, в баттлах на выбывание примут участие 16 рэперов — по словам Тимарцева, соревноваться будут лучшие артисты сезонов Versus Battle. Так, среди участников заявлены Майти Ди, Леха Медь, Электромышь, МЦ Похоронил, Млечный и другие успешные участники баттлов.

Гороскоп на 27 июля: Рыбы, избавьтесь от скелетов прошлого

После каждой встречи проигравший артист будет выбывать из Versus Playoff, а победитель получит денежный приз. Общий призовой фонд составит один миллион рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда Versus Саша Скул борется с онкологическим заболеванием.

Читайте также

+26° Днём +30°
Ночью +18°
63.13
-0.03 70.31
0.02
Гороскоп на 27 июля: Рыбы, избавьтесь от скелетов прошлого

Последние новости

9:27
Почему жители Германии захотели сближения с Россией
9:13
«От Петровича?» 72-летнюю Елену Преснякову рассмешил вопрос о родах
8:46
Видео: Ресторатор анонсировал открытые баттлы Versus Playoff
8:37
Ученые выяснили, что большинство людей неправильно едят яблоки — видео
8:27
«Нанял детектива»: писатель Эдуард Успенский тайно следил за бывшей женой
8:16
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров

Сейчас читают

Лайфхак от Берковой: как отказать женщине в сексе и не стать жертвой ее мести
«Море крови»: Анита Цой рассказала о травме и показала изуродованный палец
Наташа Королева вслед за Бабкиной опубликовала фото в ванне

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги