Видео: Ресторатор анонсировал открытые баттлы Versus Playoff

Поклонники русской рэп-культуры ликуют — Ресторатор объявил о новом турнире. Проведение Versus Playoff Александр Тимарцев (настоящее имя Ресторатора — Прим.ред.) сообщил в ролике, который появился на YouTube-канале Versus Battle.

Согласно опубликованному анонсу, в баттлах на выбывание примут участие 16 рэперов — по словам Тимарцева, соревноваться будут лучшие артисты сезонов Versus Battle. Так, среди участников заявлены Майти Ди, Леха Медь, Электромышь, МЦ Похоронил, Млечный и другие успешные участники баттлов.

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После каждой встречи проигравший артист будет выбывать из Versus Playoff, а победитель получит денежный приз. Общий призовой фонд составит один миллион рублей.

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