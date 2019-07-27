Фото: «старушки» Кроуфорд и Тарлингтон порадовали поклонников новой фотосессией

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Несмотря на то, что для модельного бизнеса женщины имеют более чем солидный возраст, они остаются востребованными моделями.

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Фото, видео : Instagram @cindycrawford

Профессиональная карьера моделей, как правило, заканчивается достаточно рано. Однако есть звезды подиума, которые остаются «в деле» в разы дольше своих коллег по цеху. Так, 53-летняя Синди Кроуфорд и 50-летняя Кристи Тарлингтон в очередной раз восхитили поклонников, приняв участие в фотосессии для журнала Vogue.

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Один из снимков редакция журнала опубликовала на своей странице в Instagram. Как сообщается в посте, остальные кадры с фотосессии читатели издания увидят в сентябрьском номере. Модели снялись в рекламной фотосессии бренда джинсовой одежды, поэтому основной упор в их образах был сделан именно на джинсы. Дополнены наряды Тарлингтон и Кроуфорд были белыми майкой и блузкой.

Instagram @voguemagazine

В комментариях пользователи отметили, что ни одна из моделей не выглядит на свой возраст. Кроуфорд и Тарлингтон юзеры назвали «богинями» и «образцами для подражания».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Синди Кроуфорд без макияжа поразила сеть.

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