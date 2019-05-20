«Обалдеть!»: 53-летняя Синди Кроуфорд без макияжа поразила сеть

Супермодель 90-х Синди Кроуфорд продолжает восхищать поклонников идеальной внешностью. Даже в 53 она выглядит сногсшибающе. Однако злопыхатели не единожды подозревали Кроуфорд в том, что на ее снимках немало ретуши. Новой публикацией в Instagram Синди доказала, что все сплетни не имеют ничего общего с реальностью.

На странице звезды появилось «натуральное» фото, на котором Кроуфорд запечатлена без макияжа и укладки. Модель сделала селфи в серой толстовке, накинув капюшон на голову. В руках она держит чашку.

«Облачное утро в Малибу», — подписала кадр звезда.

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Поклонники пришли в восторг от естественной красоты Кроуфорд, передает издание «Дни.ру».

«Спасибо за то, что вы настоящая! Прекрасная естественная красота.»

«Обаледть!»

«Некоторые женщины просто красивы. В любое время и в любом возрасте», — восхищаются подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фото Альбины Джанабаевой без макияжа тоже привело фанатов в восторг.