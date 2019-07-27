Видео: Ким Кардашьян пожаловалась на сильные ожоги в зоне декольте

, 17:44 Видео 92

Американская звезда опубликовала видео в Instagram, где поделилась своей проблемой и ее решением.

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Фото, видео : Instagram @kimkardashian

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян пожаловалась в своем Instagram на сильные солнечные ожоги. Модель опубликовала видео, на котором демонстрирует покрасневшую грудь.

«Солнечные ожоги! Давно со мной не случалось такого», — написала Ким.

Тут же Кардашьян продемонстрировала подписчикам, как можно скрыть покраснение с помощью косметики. В кадре визажист замазывает следы ожогов на груди знаменитости тональным средством, после чего кожа вновь становится идеальной.

Однако некоторые фолловеры обвинили Ким в том, что она намеренно не использовала солнцезащитный крем, чтобы представить свою линию косметики для тела, которую американская звезда недавно выпустила:

«Я подозреваю, что она намеренно получила солнечный ожог, чтобы показать макияж тела»;

«А солнцезащитный крем нельзя было нанести заранее?» — прокомментировали юзеры.

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Однако нашлись и те, кто поблагодарил модель за лайфхак:

«Да, это настоящая проблема, спасибо, дорогая, что подсказываешь, мне пригодится для свадьбы», — написала одна из пользовательниц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ким Кардашьян продемонстрировала пышные формы в откровенном топе.

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