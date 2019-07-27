«Жемчужина!»: Фанаты оценили сверкающее боди Орбакайте на фестивале «Жара»

В Баку 25 июля открылся ежегодный музыкальный фестиваль «Жара». Гостями стали звезды российской и зарубежной эстрады. На сцену вышли известные артисты, среди которых была и Кристина Орбакайте.

Певица выбрала для выступления сверкающее боди, демонстрирующее стройные ноги артистки. Образ Кристина дополнила необычной накидкой. Фотографией Орбакайте поделилась на своей странице в Instagram.

Instagram @orbakaite_k