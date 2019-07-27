«Жемчужина!»: Фанаты оценили сверкающее боди Орбакайте на фестивале «Жара»

В Баку 25 июля открылся ежегодный музыкальный фестиваль «Жара». Гостями стали звезды российской и зарубежной эстрады. На сцену вышли известные артисты, среди которых была и Кристина Орбакайте.
Певица выбрала для выступления сверкающее боди, демонстрирующее стройные ноги артистки. Образ Кристина дополнила необычной накидкой. Фотографией Орбакайте поделилась на своей странице в Instagram.
Поклонники пришли в восторг от блестящего наряда любимой певицы и оставили на ее странице множество комментариев:
«Костюм офигенный, птица Сирин, правда не грустная»;
«Жемчужина!»
«Это тот факт, когда с годами женщина выглядит не хуже, а лучше, чем в молодости. Красотка»;
«Шикарная, удивительная, и Прекрасная Кристиночка, успехов!» — написали фолловеры (Орфография и пунктуация авторов сохранена — Прим. ред.)
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Орбакайте опубликовала загадочное фото на фоне лунного затмения.