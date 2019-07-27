«Жемчужина!»: Фанаты оценили сверкающее боди Орбакайте на фестивале «Жара»

, 15:51 Фото 416

Фотографией артистка поделилась в своем Instagram.

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Фото, видео : Instagram @orbakaite_k

В Баку 25 июля открылся ежегодный музыкальный фестиваль «Жара». Гостями стали звезды российской и зарубежной эстрады. На сцену вышли известные артисты, среди которых была и Кристина Орбакайте.

Певица выбрала для выступления сверкающее боди, демонстрирующее стройные ноги артистки. Образ Кристина дополнила необычной накидкой. Фотографией Орбакайте поделилась на своей странице в Instagram.

Instagram @orbakaite_k

Поклонники пришли в восторг от блестящего наряда любимой певицы и оставили на ее странице множество комментариев:

«Костюм офигенный, птица Сирин, правда не грустная»;

«Жемчужина!»

«Это тот факт, когда с годами женщина выглядит не хуже, а лучше, чем в молодости. Красотка»;

«Шикарная, удивительная, и Прекрасная Кристиночка, успехов!» — написали фолловеры (Орфография и пунктуация авторов сохранена — Прим. ред.)

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Орбакайте опубликовала загадочное фото на фоне лунного затмения.

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«Жемчужина!»: Фанаты оценили сверкающее боди Орбакайте на фестивале «Жара»

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