Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян опубликовала в Instagram новый снимок. На нем 38-летняя модель предстала в обтягивающем коротком топе и разноцветных шароварах. Сексуальности фотографии добавили ярко-красный маникюр дивы и ее босые ноги.

«Ночи Коста-Рика», — подписала пост знаменитость.

Поклонники в очередной раз восхитились потрясающей фигурой американской звезды. Всего за два часа снимок собрал около одного миллиона лайков.

«Вау, красавица!»

«Потрясающая женщина!»

«Богиня!» — восторгаются фанаты своим кумиром.

Instagram @kimkardashian