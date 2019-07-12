Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян опубликовала в Instagram новый снимок. На нем 38-летняя модель предстала в обтягивающем коротком топе и разноцветных шароварах. Сексуальности фотографии добавили ярко-красный маникюр дивы и ее босые ноги.
«Ночи Коста-Рика», — подписала пост знаменитость.
Поклонники в очередной раз восхитились потрясающей фигурой американской звезды. Всего за два часа снимок собрал около одного миллиона лайков.
«Вау, красавица!»
«Потрясающая женщина!»
«Богиня!» — восторгаются фанаты своим кумиром.
Подписчики обратили внимание не только на идеальное тело Ким Кардашьян, но и на ее необычный наряд. Большинству подписчиков он очень понравился.
«Этот костюм — это все!»
«Мне нужен этот наряд!»
«Этот наряд удивительный!» — пишут фолловеры.
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Но, как всегда бывает в аккаунтах знаменитостей, в комментарии налетели злобные хейтеры.
«Уродливый наряд!» — заявил один из них.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ким Кардашьян в ослепительно белом бикини порадовала фанатов.