Ким Кардашьян продемонстрировала пышные формы в откровенном топе — фото

, 23:25 Фото 291

Модель предстала перед фанатами в необычном наряде.

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Фото, видео : Instagram @kimkardashian

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян опубликовала в Instagram новый снимок. На нем 38-летняя модель предстала в обтягивающем коротком топе и разноцветных шароварах. Сексуальности фотографии добавили ярко-красный маникюр дивы и ее босые ноги.

«Ночи Коста-Рика», — подписала пост знаменитость.

Поклонники в очередной раз восхитились потрясающей фигурой американской звезды. Всего за два часа снимок собрал около одного миллиона лайков.

«Вау, красавица!»

«Потрясающая женщина!»

«Богиня!» — восторгаются фанаты своим кумиром.

Instagram @kimkardashian

Подписчики обратили внимание не только на идеальное тело Ким Кардашьян, но и на ее необычный наряд. Большинству подписчиков он очень понравился.

«Этот костюм — это все!»

«Мне нужен этот наряд!»

«Этот наряд удивительный!» — пишут фолловеры.

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Но, как всегда бывает в аккаунтах знаменитостей, в комментарии налетели злобные хейтеры.

«Уродливый наряд!» — заявил один из них.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ким Кардашьян в ослепительно белом бикини порадовала фанатов.

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