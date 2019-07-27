Подготовку визита Путина во Францию подтвердили в Кремле

В Кремле анонсировали встречу Владимира Путина и Эммануэля Макрона. В пресс-службе президента РФ сообщили, что в настоящий момент идет подготовка визита российского лидера во Францию. Ориентировочные сроки — вторая половина августа.

Ранее Макрон заявил, что готовится к встрече с Путиным 19 августа в форте Брегансон.

«Я готовлюсь к встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится через несколько недель в форте Брегансон. Она пройдет 19 августа», — заявил Макрон журналистам.

По его словам, это место он выбрал из-за его удобства для работы. В летней резиденции президентов Франции, «можно проводить все телефонные переговоры международного уровня, принимать руководителей иностранных государств».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Макрон принял приглашение Путина приехать в Москву на 75-летие Победы.