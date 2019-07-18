Макрон принял приглашение Путина приехать в Москву на 75-летие Победы

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Москву 9 мая 2020 года на мероприятия в честь 75-летия Победы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с французским коллегой в четверг, 18 июля.

« Эммануэль Макрон с благодарностью принял приглашение Владимира Путина принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне », — цитирует сообщение RT.

В ходе беседы главы двух государства также уточнили «график предстоящих контактов в различных форматах».

Из международной повестки дня Путин и Макрон обсудили конфликт в Донбасе и выразили готовность продолжить работу в «нормандском формате».

Также политики затронули ситуацию, сложившуюся после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, и политическое урегулирование в Сирии.

Ранее Макрон заявлял, что примет участие в торжествах по случаю 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве. По его словам, эта дата очень важна для Франции и французы помнят, «что многим обязаны России и тем, кто сопротивлялся».