Самолет, летевший из Анапы в Санкт-Петербург, совершил посадку во «Внуково»

, 23:55 136

Экипаж Airbus A319-111 принял решение о посадке в столичном аэропорту в связи с ухудшением состояния здоровья пассажира.

Фото : РИА Новости / Сергей Мамонтов

Лайнер A319-111, совершавший рейс из Анапы в Санкт-Петербург, совершил посадку в столичном аэропорту «Внуково» 27 июля. Об этом сообщает Telegram-канал FlightMode.

Причиной изменения курса полета стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров. В связи с чем экипаж принял решение о вынужденной посадке в Москве, после чего пассажир был передан медикам. Об этом сообщил официальный представитель авиакомпании-перевозчика.

В справочной «Внуково» сообщили, что самолет сел в 21.47, его вылет планируется в 23.59 по московскому времени.

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