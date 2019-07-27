Самолет, летевший из Анапы в Санкт-Петербург, совершил посадку во «Внуково»

Лайнер A319-111, совершавший рейс из Анапы в Санкт-Петербург, совершил посадку в столичном аэропорту «Внуково» 27 июля. Об этом сообщает Telegram-канал FlightMode.

Причиной изменения курса полета стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров. В связи с чем экипаж принял решение о вынужденной посадке в Москве, после чего пассажир был передан медикам. Об этом сообщил официальный представитель авиакомпании-перевозчика.

В справочной «Внуково» сообщили, что самолет сел в 21.47, его вылет планируется в 23.59 по московскому времени.