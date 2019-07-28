Гороскоп на 28 июля: Раки, остерегайтесь недоброжелателей

Весы, на повестке дня сегодня доступ к высшим сферам сознания, общение с духовными наставниками и расширение границ вашей интуиции. Скорпионы, миссия по спасению мира может пока подождать. Подумайте над идеями об улучшении вашего финансового благосостояния. Тельцы, расслабляйтесь на полную катушку, хватит держать себя в рамках.



Овен — гороскоп на сегодня, 28 июля

Овны, если решили взять сегодня кредит или денег в долг, не стоит этого делать. Сможете ли вы его погасить? Ответьте на этот вопрос. Разве для этого вы так усердно работали, чтобы в конечном счете влезть в долги. Скорее всего вы неправильно распределяете свой бюджет.

Космический совет: не берите в долг.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июля по 4 августа

Телец — гороскоп на сегодня, 28 июля

Тельцы, вам необходим отдых. Хватит все время держать себя в рамках, выпустите пар. Прокатитесь на экстремальной аттракционе, отведайте незнакомую пищу, прыгните с парашютом. Вам необходимо почувствовать адреналин — оттянитесь на полную катушку.

Космический совет: живите здесь и сейчас.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 28 июля

Близнецы, вы не можете все время решать проблемы других, но вы можете дать им возможность чувствовать себя любимыми и нужными. Порой вам и самим нужен хороший совет. Встреча с наставником, человеком, близким по духу, станет не лишней в этот день.

Космический совет: хватит решать чужие проблемы.

Рак — гороскоп на сегодня, 28 июля

Раки, будьте осторожны с теми, кого вы впускаете в свое пространство. Вы можете оказаться в окружении недоброжелателей сегодня. Некоторые из вас могут столкнуться с большими разочарованиями, особенно в сфере карьеры. Вы заслуживаете должного уважения за работу, которую вы проделали. Пусть это будет для вас уроком, Рак. Если вы не постоите за себя, никто не постоит.

Космический совет: отстаивайте свою позицию.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июля по 4 августа

Лев — гороскоп на сегодня, 28 июля

Львы, ваше откровение сегодня: совершенство не иллюзия. Внимание к деталям может сотворить чудеса, но создание шедевра — это не просто удача, а продукт многолетней практики. Готовность пробовать нетривиальные методы решения задач, откроет вам закрытые двери.

Космический совет: пусть слово «практика» станет ключевым.

Дева — гороскоп на сегодня, 28 июля

В меню сегодня: ложь, обман и драма. Хуже всего то, что больно сделал человек, которому вы доверяли. Девы, поднимите голову! Этот опыт будет полезен вам, пройдя это испытание вы станете сильнее.

Космический совет: испытание пойдет на пользу.

Весы — гороскоп на сегодня, 28 июля

Весы, встреча с духовным наставником или человеком, которому вы доверяете, сегодня будет как никогда кстати. Поделитесь своими знаниями с людьми, которым они нужны, и возможно в ответ узнаете что-то такое, о чем даже не догадывались.

Космический совет: делитесь знаниями.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июля по 4 августа

Скорпион — гороскоп на сегодня, 28 июля

Скорпионы, как насчет ваших планов, которые вы все хотели реализовать, да никак не могли найти времени. Написать повесть, позвонить другу, пойти в спортзал… Дерзайте уже! Новое занятие благотворно повлияет на ваше душевное равновесие.

Космический совет: реализуйте задуманное.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 28 июля

Некоторые люди, когда с ними происходят неприятности, считают, что их прокляли. На самом деле это не так. Стрельцы, вы обладаете хорошей интуицией и еще в самом начале пути можете предугадать исход события. Воспользуйтесь этим даром, сделайте свою жизнь продуктивнее.

Космический совет: интуиция — хороший инструмент.

Козерог — гороскоп на сегодня, 28 июля

Козероги, жизнь — это не война. Да, бывают сражения, но в целом лучше настраиваться на позитивный расклад! Раздвигайте границы без сожжения мостов, ведь существует множество других способов. Космический совет: помните, какую ответственность вы берете на себя.

Водолей — гороскоп на сегодня, 28 июля

Водолеи, вас ждут безграничные возможности. Время для новых идей и их осуществлений. У вас есть уникальная возможность дать миру что-то чудесное и неизведанное. Удача на вашем пути, не упустите ее.

Космический совет: раздвинь границы сознания.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 28 июля

Правда в том, что каждое сложное событие, которое вы пережили, каждый ядовитый человек, с которым вы столкнулись, и все испытания, которые вы пережили, были идеальной подготовкой, чтобы сделать вас тем, кем вы сейчас являетесь. В чем истина, Рыбы? Подумайте, как подняться на новый уровень сознания, как расширить границы. Все в ваших силах.

Космический совет: «то, что не убивает, делает нас сильнее».

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июля по 4 августа.