Ученые выяснили как широкая талия у женщин влияет на их здоровье

Американские исследователи из университета Айовы утверждают, что обхват талии может рассказать о болезнях женщины больше, чем индекс массы тела (ИМТ). Ученые изучили состояние здоровья 157 тысяч женщин возрастной категории 45+.

В результате эксперимента выяснилось, что дамы с ИМТ меньше 25 (нормальный показатель) и обхватом талии превышающим 89 сантиметров подвержены большему количеству болезней, чем женщины с таким же весом, но более узкой талией. Обладательницы жирового «спасательного круга» на талии чаще заболевали онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. К сожалению, во многих случаях такие болезни заканчивались смертью пациенток.

По мнению исследователей, ИМТ не способен дать точную оценку здоровья женщины, так как не показывает местонахождение лишнего жира. А именно оно влияет на возникновение рака и болезней сердца. Об этом сообщает The Telegraph.

Ученые утверждают, что лишний жир на талии скапливается из-за проблем с обменом веществ, воспалениями и нечувствительностью к инсулину. Широкая талия может стать причиной возникновения злокачественных опухолей в толстой кишке и молочной железе.

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