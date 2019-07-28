Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника

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По предварительным данным, у блогера случился приступ аллергии.

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Фото, видео : © РИА Новости / Алексей Куденко

Алексея Навального, находящегося под арестом четвертый день, утром в субботу, 28 июля, экстренно увезли из спецприемника в больницу. Как сообщает URA.RU, блогер доставлен в московскую городскую больницу № 64. По предварительным данным, у него случился приступ аллергии.

Как сообщалось ранее, Алексей Навальный был задержан 24 июля в Москве во время утренней пробежки. В тот же день суд отправил его под арест на 30 суток за призывы выйти на несанкционированную протестную акцию 27 июля. Это подпадает под статью Административного кодекса РФ «Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга».

Ранее 5-tv.ru писал, что на несанкционированной акции в центре российской столицы полиция задержала более тысячи человек.

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