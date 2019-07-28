Глюкоза была замечена без обручального кольца, чем подогрела слухи о разводе

Российскую певицу Наталью Чистякову-Ионову, известную под псевдонимом Глюкоза, на музыкальном фестивале «Жара» в Баку заметили без обручального кольца. В сети появилось видео с мероприятия, где на безымянном пальце знаменитости нет ювелирного изделия.

Поклонники связали это с тем, что у Глюкозы в отношениях с супругом Александром Чистяковым не все гладко. К тому же, певица в последнее время появляется на светских мероприятиях без своего супруга, тем самым, подогревая слухи о вероятном разводе. К тому же, артистка отдыхала в Сочи с подругой, сообщает Teleprogramma.pro.

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Наталья Ионова вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова в 2006 году. У них родились две дочери. Старшей Лидии сейчас двенадцать лет, а младшей Вере исполнилось восемь. Сама певица пока никак не комментирует свои отношения с супругом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети обсуждают возможную измену мужа Глюкозы.