Глюкоза была замечена без обручального кольца, чем подогрела слухи о разводе

, 19:27 Фото 1 194

Поклонники решили, что в отношениях с супругом у певицы не все гладко.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, instagram @glukozamusic

Российскую певицу Наталью Чистякову-Ионову, известную под псевдонимом Глюкоза, на музыкальном фестивале «Жара» в Баку заметили без обручального кольца. В сети появилось видео с мероприятия, где на безымянном пальце знаменитости нет ювелирного изделия.

Поклонники связали это с тем, что у Глюкозы в отношениях с супругом Александром Чистяковым не все гладко. К тому же, певица в последнее время появляется на светских мероприятиях без своего супруга, тем самым, подогревая слухи о вероятном разводе. К тому же, артистка отдыхала в Сочи с подругой, сообщает Teleprogramma.pro.

Публика спорит, располнела Водонаева или это силиконовые накладки — видео

Наталья Ионова вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова в 2006 году. У них родились две дочери. Старшей Лидии сейчас двенадцать лет, а младшей Вере исполнилось восемь. Сама певица пока никак не комментирует свои отношения с супругом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети обсуждают возможную измену мужа Глюкозы.

Читайте также

+18° Днём +25°
Ночью +14°
63.13
-0.03 70.31
0.02
Предсказания судьбы: Наиболее вероятные причины смерти всех знаков Зодиака

Последние новости

20:26
Мать погибшей в США звезды «Брестской крепости» не может вылететь на Аляску
20:12
Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1» — видео
19:57
Марина Хлебникова порадовала фанатов свежим видом после обвинений в пристрастии к алкоголю
19:42
Сыновья погибшего кикбоксера Карпенко рассказали о версиях его смерти
19:27
Глюкоза была замечена без обручального кольца, чем подогрела слухи о разводе
19:10
В Грузии проходит митинг за восстановление отношений с Россией

Сейчас читают

Королева рассказала, почему удалила «голый ответ» Лободе
«С такой женщиной можно жить вечно»: Алибасов об отношениях с Федосеевой-Шукшиной
«Горжусь тобой»: Рубцова поздравила мужа с днем ВМФ, опубликовав архивный снимок

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги