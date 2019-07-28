Увеличившиеся в размерах формы Алены Водонаевой вызвали бурные споры ее подписчиков в Instagram. Бывшая звезда «Дома-2» отдыхает сейчас с детьми в Лос-Анджелесе и упрекает свих поклонников в том, что они в последнее время ленятся ставить лайки под ее снимками. Чтобы поднять градус, она выложила в сеть короткий ролик, на котором позирует на мосту, демонстрируя располневшую фигуру в обтягивающем блестящем платье.

«Я вчера прочитала статью, в которой было написано о том, что фотографии с отдыха и путешествий вызывают негатив у пользователей. Не знаю правда это или нет, но количество лайков в сравнении с фотками из Москвы заметно поубавилось. Не скучаем и не жмемся! Это что еще такое?! Вы со мной?» — подписала видео Водонаева, пояснив, что два-три килограмма с момента съемки уже скинула.

Часть подписчиков, не стесняясь в выражениях, осудили телезвезду за несдержанность в еде.

«Толстая какая-то»

«По попе видно, что поправилась!»

«Ну и ж***! Отъела».

А некоторые углядели на видео признаки мухлежа:

«Ужасно! В платье вшита искусственная попа. Это так видно».

«Алена, все хорошо, только мне показалось, что ты накладки сзади сделала… по крайней мере так смотрится».

Такие обвинения Водонаеву очень возмутили.

«На что накладки? На мне нет белья здесь. Вообще», — оправдалась она.

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Впрочем, многим перемены во внешности телеведущей пришлись по душе.

«Красотка вы, Алена, даже жирная».

«Задница огонь!»

«Тебе красиво с формами, худеть не надо. Худоба это несексуально!», — пишут поклонники.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Алена Водонаева поддержала вызвавшую возмущение интернет-сообщества социальную рекламу, унижающую полных людей.