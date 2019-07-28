Стоматологи рассказали, что «несладкие» напитки тоже разрушают зубы

Ученые из Варшавского медицинского университета изучили влияние ароматизированных напитков и заменителей сахара (ксилита, эритрита, стевии) на зубную эмаль, пишет «Российская газета».

Лабораторные исследования показали, что заменители сахара в напитках наносят такой же вред зубам, как и сам сахар. Также ученые заявили, что напитки, в которых вкус улучшен кислотами, тоже вредны. Результаты были опубликованы в журнале International Journal of Environment and Health.

Еще несколько лет назад исследователи из Мельбурнского университета (Австралия) говорили о том, что напитки с подобными добавками размягчают эмаль на 30-50%.

По словам профессора Рейнольдса, кислоты атакуют не только эмаль, но и проникают глубоко в мягкие ткани, в пульпу. Именно там находится нерв, в итоге постепенно зуб разрушается.

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При выборе напитков стоит обращать внимание на те, которые содержат лимонную кислоту (E330) и фосфорную кислоту (E338). Так как они провоцируют разрушение зубной эмали.

Стоматологи рекомендуют не чистить зубы сразу после употребления напитка. Так как кислоты размягчают эмаль, в результате зубной щеткой можно легко ее повредить. Поэтому сначала нужно прополоскать рот чистой водой, а спустя час почистить зубы.

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