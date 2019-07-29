«Труньк!»: Хилькевич рассказала, как ей отказалась помогать психолог

Анна Хилькевич сообщила о том, что опытный психолог отказалась от работы с ней. О необычной ситуации актриса написала на своей странице в Instagram.

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Instagram @annakhilkevich

Хилькевич написала, что к психотерапевту она обратилась, чтобы «проработать слабые места». При этом к выбору специалиста Анна подошла ответственно — выбрала психолога «с большим бекграундом и стоимостью». Однако после первого же сеанса специалист сообщила актрисе, что не видит смысла в дальнейших встречах.

«В конце психолог сказала: „Анна! Вы здоровый человек, и я вам абсолютно не нужна. Вы со всеми изменениями справитесь сами, нужно время“. Вот как бывает, сама в шоке. В чертовски приятном шоке. Труньк», — поделилась артистка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Хилькевич похвасталась идеальной фигурой после двух родов.