Анна Хилькевич, известная по роли в сериале «Универ», разместила в Instagram фото, поразившее подписчиков. Дело в том, что на снимке мама двоих деток выглядит, как дюймовочка. На актрисе кружевной топ, демонстрирующий идеальный пресс, короткие шорты и сандалии на платформе.

«Ну, вот и я научилась правильно ставить ножки на фото. Осталось над руками и лицом поработать», — подписала фото звезда.

Instagram @annakhilkevich

Поклонники Анны Хилькевич в очередной раз пришли в восторг от потрясающей фигуры актрисы. Поклонники тут же засыпали звезду комплиментами, восхваляющих внешность актрисы.

«И поза, и свет — все красиво получилось»;

«Глядя на фото, даже не верится, что вы мама двоих деток. Так держать!»

«Очень женственно!»

«Самая красивая на всей планете!»

«Офигенная фигура!» — утверждают фолловеры.

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Подтянутая форма 32-летней матери двоих детей — Хилькевич — всегда была поводом для обсуждения.

«Какая Вы миниатюрная, раскройте секрет, как прийти в форму быстро после родов?» — спросила фанатка.

Анна Хилькевич не делает из своей худобы какой-то тайны и всегда рада поделиться рецептами красоты с подписчицами. Недавно звезда поведала, как ей удается поддерживать себя в форме после рождения детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Хилькевич рассказала, как мучилась от ревности.