«Не верится!»: Хилькевич похвасталась идеальной фигурой после двух родов — фото

, 18:20 Фото 126

Звезда «Универа» на снимке выглядит, как дюймовочка.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @annakhilkevich

Анна Хилькевич, известная по роли в сериале «Универ», разместила в Instagram фото, поразившее подписчиков. Дело в том, что на снимке мама двоих деток выглядит, как дюймовочка. На актрисе кружевной топ, демонстрирующий идеальный пресс, короткие шорты и сандалии на платформе.

«Ну, вот и я научилась правильно ставить ножки на фото. Осталось над руками и лицом поработать», — подписала фото звезда.

Instagram @annakhilkevich

Поклонники Анны Хилькевич в очередной раз пришли в восторг от потрясающей фигуры актрисы. Поклонники тут же засыпали звезду комплиментами, восхваляющих внешность актрисы.

«И поза, и свет — все красиво получилось»;

«Глядя на фото, даже не верится, что вы мама двоих деток. Так держать!»

«Очень женственно!»

«Самая красивая на всей планете!»

«Офигенная фигура!» — утверждают фолловеры.

«Готова мириться»: молодая жена Резо Гигинеишвили поделилась взглядами на успешный брак

Подтянутая форма 32-летней матери двоих детей — Хилькевич — всегда была поводом для обсуждения.

«Какая Вы миниатюрная, раскройте секрет, как прийти в форму быстро после родов?» — спросила фанатка.

Анна Хилькевич не делает из своей худобы какой-то тайны и всегда рада поделиться рецептами красоты с подписчицами. Недавно звезда поведала, как ей удается поддерживать себя в форме после рождения детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Хилькевич рассказала, как мучилась от ревности.

Читайте также

+19° Днём +20°
Ночью +12°
63.12
-0.01 70.32
-0.32
Гороскоп на 24 июля: Козероги, хватайте удачу за хвост!

Последние новости

19:19
Светлана Сурганова рассказала, почему больше никогда не полюбит собак
19:10
МИД РФ отвергает обвинения КНДР о нарушении сейнером северокорейской границы
18:55
Названы страны, слетать в которые дешевле всего в августе
18:45
Госдума увеличила число семей, имеющих право на детские пособия
18:39
«Вы никому не нужны»: Садальский обратился к россиянам с «добрыми» словами
18:30
В Ленинградской области готов к запуску инновационный комплекс очистных сооружений

Сейчас читают

«Минимум один ребенок»: нумеролог о будущем Цымбалюк-Романовской и Шаляпина
«Обнаженная?»: Звезда «Холостяка» Клюкина удивила фанатов новым фото с пляжа
«Понять и простить!» Фанаты заступились за нашкодившую собаку Ягудина — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги